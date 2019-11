La Fondation Arts & Culture by UIB, mécène principal des Dunes Électroniques

La Fondation Arts & Culture by UIB était le mécène principal de la 3ème édition des Dunes Electroniques qui s’est déroulée les 16 et 17 novembre 2019 à Ong Jmal en plein désert. 30 heures de musique électronique non-stop, 30 heures d’évasion et de pur bonheur pour un public qui s’est déplacé en grand nombre pour écouter et danser sous les étoiles et aux rythmes des sets de DJs internationaux et de talentueux artistes tunisiens du monde du DJing et du nightlife, avec des mix de musiques africaines, berbères et autres mélodies du patrimoine local.

Les « Dunistes » étaient éblouis par le site et ses étendues de sable ainsi que par le décor de la saga Star-Wars tournée sur les lieux. Ils étaient admiratifs de l’esprit festif et de partage et subjugués par les vibrations sonores de cette formidable musique électronique qui les a projetés au-delà des frontières. Pour ceux qui ont déjà vécu cette troisième édition, couronnée de succès, les prochains rendez-vous programmés, toujours dans le cadre d’une collaboration et de mécénat avec la Fondation Arts & Culture by UIB, seront des moments d’enchantement et de pur plaisir.

Cette 3ème édition, qui a gagné en fiabilité et en notoriété, a porté l’empreinte d’une parfaite organisation, avec notamment différentes œuvres d’art illuminant le site et le déploiement d’un dispositif complet de monétique englobant l’émission d’une carte bancaire Collector estampillée « Dunes Electroniques » et le déploiement en plein désert d’automates bancaires mobiles.