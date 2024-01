La Fondation Arts & Culture by UIB, Sponsor de «Villa Baizeau : Le Corbusier & Jeanneret».

L’engagement en faveur de la culture et de l’art, pour la Fondation Arts & Culture by UIB, constitue une source de richesse collective et un facteur de rapprochement, de tolérance, de liberté et de respect. Ainsi, le soutien à la création sous toutes ses formes, de même que la promotion des enseignements artistiques et culturels et, surtout, la protection du patrimoine dans sa diversité, se trouvent au cœur de l’action de la Fondation Arts & Culture by UIB.

La Fondation Arts & Culture by UIB a la conviction que la culture dépasse les frontières. Elle aide, aussi, à créer du lien social et à fertiliser l’attachement à des valeurs communes. Elle constitue, enfin, un atout essentiel du dynamisme et de l’ouverture de la Tunisie, dans sa version 2024.

C’est dans ce cadre que la Fondation Arts & Culture by UIB se réjouit de sponsoriser le programme « Villa Baizeau – Le Corbusier & Jeanneret », en espérant que cette action contribue à un meilleur rayonnement de la Tunisie et donne de l’espoir pour une résurgence des valeurs d’ouverture, de tolérance et de respect d’autrui.

La Villa Baizeau, joyau architectural se dressant majestueusement sur les rivages méditerranéens de Carthage sera à l’honneur en 2024 à travers notamment l’organisation de diverses expositions et rencontres autour de cette œuvre architecturale et de son concepteur Le Corbusier, considéré comme l’un des architectes émérites du XXème siècle. Le programme qui s’étalera du 15 janvier au 15 mai 2024 inclura les manifestations ci-après :

Actualité de l’architecture simple

15 jan. 15 mai 2024 – Exposition d’architecture au 32Bis à Tunis Seules les ruines demeurent

16 jan. 16 mar. 2024 – Exposition d’art contemporain à la chapelle Sainte-Monique IHEC Précisions sur l’habitat contemporain collectif

16 jan. 19 jan. 2024 – Colloque à l’Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis Promenades architecturales

20 jan. 11 mai 2024 – Découvrez le mouvement moderne à Tunis Ateliers d’illustration

Le soutien de la Fondation Arts & Culture by UIB à cette action a notamment pour objectif

d’œuvrer à ce que la Villa Baizeau soit classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO et de faire

rayonner la Tunisie comme un pôle de diversité et de richesse culturelle.

Vous trouverez de plus amples détails sur expositionvillabaizeau.com