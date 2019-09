La Fondation BNA parraine un label d’Entreprenariat social

La Fondation BNA apporte son soutien au Club Enactus IHEC Carthage pour représenter la Tunisie au grand événement estudiantin international d’entreprenariat social “Enactus World Cup 2019” qui aura lieu cette année à Silicon Valley en Californie du 16 au 18 Septembre 2019 avec la participation des universités et des grandes écoles issues de 38 pays.

Enactus IHEC Carthage est la lauréate de la 10ème édition de la Compétition Nationale Enactus Tunisia 2019 par leur projet ECOLAND, un label d’Entreprenariat Social, lancé dans la filière du blé et la filière de la figue de barbarie dans la région d’El Fhdoul du gouvernorat de Siliana permettant la création de plus de 300 emplois.

“L’objectif de cette action de parrainage est d’encourager des initiatives favorisant le développement régional et la création d’emploi et de révéler les nouveaux talents entrepreneuriaux ; Un engagement noble auquel la Fondation BNA adhère et s’associe avec beaucoup de volonté et d’optimisme afin de porter les générations futures vers l’universalisme, l’ouverture et le développement de l’esprit : véritables accélérateurs de l’épanouissement économique et social du pays” déclare Mr Adel BOUGUERRA, le Responsable Communication de la Fondation BNA.

Communiqué