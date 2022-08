La fondation « Nippon » lancera un prix pour encourager les femmes à la création de projets économiques

Le président de la fondation Japonaise « Nippon » Yohei Sasakawa, a annoncé au cours de son entretien avec la cheffe du gouvernement Najla Bouden à l’occasion de la TICAD 8 organisée à Tunis, qu’un prix sera lancé par sa fondation pour encourager les femmes à la création de projets économiques, en réponse à la proposition de la cheffe du gouvernement tunisien.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement publié lundi, Bouden a souligné l’importance des programmes de développement de la femme et l’enfant en Afrique et la consolidation de la stabilité et de la paix en tant que piliers du développement, outre le lancement de programmes en matière d’économie solidaire à travers le renforcement des petites entreprises dirigées par des femmes et des jeunes entrepreneurs.

La cheffe du gouvernement a exprimé la disposition de la Tunisie à contribuer du point de vue académique, au programme initié par la fondation japonaise sur le monde Islamique.

De son coté, le président de la fondation japonaise a informé la cheffe du gouvernement des activités de sa fondation et leurs objectifs et les principaux programmes de coopération en cours d’élaboration avec l’institut national des sciences et technologies des mers, dans le domaine de l’économie bleue et la sauvegarde des océans.

A noter que la fondation « Nippon » est considérée comme la plus importante fondation caritative au Japon qui finance des projets dans différents domaines.