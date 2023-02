Les FabLabs Solidaires sont des lieux d’innovation permettant de comprendre et de s’approprier les technologies numériques dans un mode original, collaboratif et de partage. C’est donc une formidable opportunité pour y développer des compétences numériques et se préparer aux métiers de demain.

Avec 8 FabLabs Solidaires ouverts à la Cité El Khadhra, à Bab Dzira, à Orange Digital Center au Lac, au Collège pilote Abou el Kacem Chebbi à Gabès, à la Technopole de Sfax, à la pépinière d’entreprises de Sousse, à la pépinière d’entreprises de Mahdia et un FabLab Solidaire mobile qui sillonne toute la Tunisie, gérés par nos partenaires associatifs « Association Jeunes Science de Tunisie », « EL Space », « Djagora », « Junior Entreprise ENISo » et « Cit’ESS » en plus de 2 FabLabs Solidaires en cours de déploiement à Gafsa et à Béja, la Fondation Orange Tunisie souhaite renforcer ce programme et lance son 9ème appel à projets, pour soutenir la création ou le développement d’autres projets de FabLabs Solidaires, courant 2023.

Depuis 2012, la Fondation Orange Tunisie a pour ambition de faire du numérique un facteur d’égalité des chances pour tous les Tunisiens.

Ainsi, la Fondation Orange Tunisie invite toute association/ONG tunisienne en mesure de présenter un projet qui répond à cette problématique à consulter le dossier de candidature et soumettre sa proposition directement sur la plateforme : https://www.fondationorange.com/fr/newsroom/actualites/2023/appel-projets-fablabs-solidaires-2023-international, avant dimanche 16 avril 2023 .

Les critères clés :

§ la pertinence du projet et l’implication d’autres partenaires

§ un projet à destination des jeunes en insertion

§ la capacité de mise en œuvre et un budget réaliste

§ la pérennité du projet

§ la formation et la réalisation d’un projet collectif

Pièces à joindre au dossier :

le statut de l’association

le budget de l’association

le rapport annuel

le rapport du commissaire au compte

A noter que seules les associations et ONG dont les projets seront sélectionnés seront contactées.