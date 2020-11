La Fondation Rambourg annonce le lancement de son Creative Hub le « CORE »

La Fondation Rambourg a annoncé le lancement de son Creative Hub, le » CORE « . Dans ce sens, un appel à candidature est ouvert du 16 au 22 novembre 2020, permettant ainsi de rejoindre l’expérience CORE, lit-on sur la page facebook de la fondation Rambourg Tunisie.

- Publicité-

Le CORE s’inscrit dans le cadre d’un programme pour la structuration et le renforcement de l’économie créative et culturelle. Il s’agit d’un creative hub destiné aux entreprises créatives et qui bénéficiera à l’ensemble des maillons de la chaine de valeur du secteur créatif et culturel.

Le programme du CORE comprend 6 mois d’accompagnement ciblé destiné au renforcement des capacités pour les entreprises en post-création. Dans un premier temps, un diagnostic personnalisé sera mis en œuvre à l’issue duquel des formations ciblées seront recommandées. Le programme comprend 12 cycles de formations générales (180 heures de formation), un Bootcamp d’intégration ainsi qu’un programme de mentorat et des événements de networking.