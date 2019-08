La fouille de HCE à Tunis-Carthage s’est déroulée dans le respect , affirme laDouane

La douane tunisienne a affirmé, vendredi, que Hafedh Caid Essebsi, a été soumis, à son arrivée à l’aéroport Tunis Carthage, en provenance de Qatar, à une fouille suite à des renseignement sur l’importation illégale par le voyageur d’une importante somme d’argent en devises.

Dans son communiqué, la douane a souligné que la fouille du président de la commission centrale et représentant juridique du parti ” Nidaa Tounes ” Hafedh Caid Essebsi, s’est déroulée d’une manière routinière et discrète et dans le respect du voyageur et de ses droits.

L’opération s’est déroulée sous la supervision directe de l’officier responsable des fouilles des voyageurs, a-t-elle encore précisé.

La Douane a, par ailleurs, fait savoir que le passager a quitté dans des conditions normales, dès la fin de l’opération de fouille.

Elle a exprimé son étonnement quant à la tentative de certaines parties de ” dénaturer les faits”, appelant à tenir la Douane loin de toutes les tractations.

Caied Essebsi a dénoncé dans un post facebook, “la fouille exceptionnelle” et “le mouvais traitement” subis à son retour en Tunisie.