La France appelle à une « nouvelle trêve immédiate et durable »

En déplacement en Israël ce dimanche 17 décembre, la cheffe de la diplomatie française, Catherine Colonna a demandé à ce qu’une « nouvelle trêve immédiate et durable » ait lieu dans la bande de Gaza, rapporte Ouest-France. Se disant préoccupée « au plus haut point » par la situation sur place, Catherine Colonna a déploré le trop grand nombre de civils tués par des bombardements lors d’un entretien avec son homologue israélien Eli Cohen.

De son côté, Eli Cohen, lui, a tenu à réaffirmer la position du gouvernement israélien quant à un cessez-le-feu qui serait une « erreur » et un « cadeau pour le Hamas ». Une position à demi-partagée par la ministre française qui, sur X (ex-Twitter) a tenu à « rappeler le droit d’Israël à se défendre, dans le strict respect du droit humanitaire et en protégeant les populations civiles » ainsi qu’à « contribuer à éviter l’embrasement régional ».

- Publicité-