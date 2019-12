La France championne universelle de l’impôt

Selon les experts de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), pour qui entre 2017 et 2018, le taux de prélèvements obligatoires en France est finalement resté stable à 46,1%. La France est ainsi pour la seconde année consécutive le champion des prélèvements parmi les pays développés, et vraisembablement parmi l’ensemble des pays du monde. Le Danemark, la Belgique et la Suède sont les seuls autres pays où ce taux est supérieur à 43%.

C’est au Mexique que le taux global de prélèvements obligatoires est le plus faible: 16,2%. Le Chili, l’Irlande, la Turquie et les Etats-Unis font partie des autres pays sous les 25%. La moyenne mondiale estimée par l’institution se fixe quant à elle à 34,3%, contre 34,2% en 2017. Aux Etats-Unis, la baisse du taux de prélèvements est spectaculaire. Les réformes fiscales de l’administration Trump (sur l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur les revenus ou encore le rapatriement des bénéfices réalisés à l’étranger… ) ont permis un repli conséquent du taux de prélèvements, qui est passé de 26,8% en 2017 à 24,3% en 2018, soit 2,5 points de PIB en moins.