La France condamne tout déplacement forcé des Palestiniens vers l’Egypte

Le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, a dit dimanche au Caire « refuser » tout « déplacement forcé » vers l’Égypte des Gazaouis, fuyant les bombardements de la guerre entre Israël et Hamas et s’entassant désormais aux portes du Sinaï.

Dans le cadre de la première étape de sa tournée au Proche-Orient, Séjourné s’est entretenu avec son homologue égyptien Sameh Choukri. « Vous êtes préoccupés par les déplacements forcés de population sur votre territoire. Nous comprenons parfaitement ces inquiétudes et (…) la position de la France est constante : nous condamnons et nous refuserons toute action menée en ce sens. »

Alors que les pourparlers se multiplient via les médiateurs qatari et égyptien pour une possible trêve, Paris veut « un cessez-le-feu mais également préparer le retour de l’Autorité palestinienne à Gaza avec une gouvernance renouvelée », a-t-il ajouté.

