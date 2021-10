La France crée un fonds pour la démocratie en Afrique

Le président français Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces – lors du sommet Afrique-France consacré aux sociétés civiles africaines, françaises et à la diaspora –, dont la création d’un « Fonds d’innovation pour la démocratie en Afrique », avec une « gouvernance indépendante », ainsi que plusieurs initiatives culturelles.

Ce fonds, doté de 30 millions d’euros sur trois ans, doit aider les « acteurs du changement », notamment sur les questions de gouvernance et de démocratie, comme l’a recommandé le rapport élaboré par l’intellectuel camerounais Achille Mbembe, chargé de préparer le sommet qui se déroule à Montpellier, dans le sud de la France. Remis mardi au chef de l’État, le rapport d’Achille Mbembe sur les nouvelles relations entre l’Afrique et la France prône « un véritable dialogue d’égal à égal » fondé sur « un rapport neuf à la vérité, une plus grande capacité d’écoute et un changement de regard ».