La France estime que la Chine a un rôle à jouer « pour la paix » dans le monde

La Chine a un rôle à jouer « pour la paix et la stabilité mondiales », a estimé mercredi soir la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna, en accueillant à Paris son homologue chinois.

« Nous savons l’importance du rôle de la chine sur la scène mondiale et l’importance du rôle qu’elle peut jouer pour la paix et la stabilité mondiales », a-t-elle déclaré à Qin Gang en ouverture de leur réunion.

Elle a répété que Pékin devait œuvrer pour « parvenir à convaincre la Russie à revenir à un plein respect de la charte » des Nations unies.

Plus tôt, elle avait appelé Pékin à user de « ses relations avec la Russie » pour l’amener sur le chemin de la paix, lors d’un briefing à l’Élysée aux côtés de son homologue allemande Annalena Baerbock, qui avait assisté au conseil des ministres français.

« Il est nécessaire que la Chine utilise ses relations avec la Russie pour faire mieux comprendre à la Russie qu’elle est dans une impasse et lui demander de revenir à la raison » pour « un retour à la paix et non pas la continuation de la guerre », avait-elle alors déclaré.