La France et la Jordanie ont procédé à des largages d’aide humanitaire à Gaza

Une opération aérienne coordonnée entre la France et la Jordanie a permis le largage, dans la nuit de jeudi à vendredi, d’environ sept tonnes d’aide humanitaire à destination de Gaza, a annoncé Emmanuel Macron.

Cette opération « extrêmement complexe » selon la présidence française a été menée conjointement par un avion français et un avion jordanien, avec à bord des équipes mixtes des deux pays.

« La situation humanitaire reste critique à Gaza. Dans un contexte difficile, la France et la Jordanie ont livré par les airs de l’aide à la population et à ceux qui lui portent secours », écrit le président dans un message posté vendredi sur son compte X.

Les largages de matériel humanitaire et sanitaire étaient à destination de l’hôpital jordanien situé à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, a précisé l’Elysée.

La Jordanie avait déjà procédé en novembre à des largages sur Gaza, mais c’est la première fois que la France intervient de cette manière, après avoir envoyé plus de 1 000 tonnes d’aide à l’enclave par voie terrestre.

