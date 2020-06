La France et ses alliés du Sahel tiennent sommet contre les jihadistes

Les présidents de cinq pays du Sahel et de la France sont arrivés mardi à Nouakchott pour faire le point sur leur combat contre les jihadistes six mois après avoir décidé d’intensifier l’effort commun pour reconquérir le terrain perdu dans la région.

Emmanuel Macron, à son atterrissage pour son premier déplacement hors d’Europe depuis le début de l’épidémie, a déclaré que la France et ses alliés avaient « durant ces six derniers mois connu de vrais succès dans la lutte contre le terrorisme avec la neutralisation de chefs redoutés ». Il a salué une « montée en gamme de l’intervention des armées sahéliennes ».

Le sommet visera à « consolider (les) acquis », a-t-il dit, tout en affirmant la nécessité de « faire davantage en matière de retour de l’Etat », en particulier « au Mali, au Burkina, dans un contexte – on le sait – très compliqué ».