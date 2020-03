La France félicite le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh

La France a adressé ses félicitations ainsi que ces vœux de succès au nouveau chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh et aux membres de son équipe après le vote de confiance obtenu à l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Dans un communiqué rendu public lundi par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, les autorités françaises ont souligné leur volonté de “poursuivre et de renforcer le dialogue étroit avec le nouveau gouvernement”, compte tenu du partenariat qui unit les deux pays et des importantes échéances bilatérales et multilatérales pour 2020, notamment la tenue du 18ème Sommet de la Francophonie en Tunisie.