La France « irréprochable » dans les composants militaires livrés à Israël 

La France entend être « irréprochable » en matière de livraison de composants destinés aux équipements militaires d’Israël, a assuré mardi le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, soulignant que ses services chargés de donner leur feu vert à leur exportation avaient émis récemment des avis défavorables.

En 2022, les exportations de composants vers Israël ont représenté « 15 millions d’euros », soir « 0,2% des transferts globaux », a indiqué Lecornu.

« Objectivement, il n’y a pas de relation d’armement en tant que tel avec Israël », a-t-il relevé, ajoutant que la France et Israël étaient en concurrence « sur un certain nombre de marchés ».

Pour autant, des composants ont pu être livrés jusqu’à très récemment, a-t-il reconnu, précisant qu’il s’agissait de « composants élémentaires », tels que « des roulements à billes, des vitrages, des systèmes de refroidissement, des potentiomètres, des capteurs de pression ».

« En général, ce sont des armements qui ont vocation à être réexportés depuis Israël vers d’autres clients », a-t-il poursuivi.

Mais depuis la guerre entre Hamas et Israël, Sébastien Lecornu a demandé aux services compétents « d’être encore plus rigoureux dans la manière d’interroger l’utilisation de ces composants ».

Seules « quelques licences ont pu être données » pour le Dôme de fer israélien, ce dispositif défensif permettant d’intercepter roquettes et missiles visant Israël.

« Je n’ai pas tous les derniers éléments, mais les derniers avis de mon ministère rendus ont été des avis défavorables », a assuré le ministre, cité par l’AFP.

