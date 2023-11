La France n’a pas été chassée d’Afrique, affirme son  ministre  du CE

La France n’est absolument pas chassée d’Afrique », a plaidé mercredi son ministre délégué au Commerce extérieur Olivier Becht avant un voyage au Nigeria, appelant les entreprises françaises à poursuivre et renforcer leurs investissements sur le continent.

« Contrairement à ce que véhiculent certains médias, et notamment les réseaux sociaux, la France n’est absolument pas chassée d’Afrique et nous ne sommes pas du tout en déclin », a assuré Becht à l’AFP avant son départ pour Lagos.

Le Nigeria est « le premier partenaire commercial de la France en Afrique subsaharienne » et « une centaine d’entreprises françaises » y sont présentes, selon le ministère.

Olivier Becht participera notamment à la signature de « plusieurs contrats » au cours de ce voyage de deux jours, pour lequel il est accompagné d’une dizaine de PME.

« La France est aux côtés des Africains pour investir dans tous les domaines », a indiqué Becht, évoquant notamment le développement d’infrastructures de mobilité, d’éducation ou de santé.

« Il faut, pour les entreprises françaises, continuer à être présentes et continuer à investir sur le continent », a-t-il soutenu. « C’est bon pour le continent africain, pour les pays africains, et c’est surtout bon pour l’économie française. »

- Publicité-