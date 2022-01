La France réaffirme son appui aux mesures de Saied et promet le soutien de la Tunisie auprès du FMI

L’ambassadeur de France en Tunisie André Baran a réaffirmé l’appui de son pays aux mesures du président Kais Saied, faisant part de la confiance de la France en la capacité de la Tunisie de préserver son processus démocratique.

« La France soutiendra la Tunisie auprès du Fonds monétaire international (FMI) et auprès des institutions européennes », a-t-il promis, lors de sa rencontre, ce vendredi, avec le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger Othman Jerandi.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, la rencontre a porté sur les relations bilatérales et les moyens de les développer, notamment dans les domaines de la coopération économique et financière. Des questions internationales d’intérêt commun ont été également évoquées.

Par ailleurs, le ministre a salué le soutien apporté par la France à la Tunisie, en cette étape délicate, soulignant la détermination du président Kais Saied à mettre en place un processus démocratique solide qui consolide l’État de droit et promeut les droits et les libertés, à travers des mesures qui reflètent les aspirations du peuple tunisien en matière de justice et de lutte contre la corruption.

Le ministre a formé l’espoir de voir la France soutenir la Tunisie au cours de la période à venir dans ses négociations avec ses partenaires et les bailleurs de fonds internationaux, réaffirmant l’importance que le gouvernement attache à la réalisation des réformes économiques, à l’amélioration du climat d’affaires et à la croissance malgré de nombreux défis.