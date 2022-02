La France se retrouve avec le pire déficit commercial de son Histoire

C’est le Talon d’Achille de l’économie française, au moment où la plupart des signaux (croissance, emploi…) sont au vert. Le déficit commercial de la France a encore chuté l’an dernier, pour atteindre 84,7 Md€ en 2021 (soit 3,4 % du PIB), après 64,7 Md€ l’année précédente, ont annoncé mardi les Douanes cités par Le Monde.

Il atteint même un niveau inédit, au-delà des 75 Md€ enregistrées en 2011, l’année la plus sombre pour le commerce extérieur.

En clair, derrière les ventes emblématiques d’Airbus, de Rafale et de sacs de luxe, nous importons beaucoup plus que nous exportons. Et la flambée des prix de l’énergie largement évoquée cette année pour expliquer le phénomène n’est en vérité qu’un facteur aggravant.

La part des produits français dans les exportations mondiales a chuté de 60 %, selon le quotidien du soir.

La France paie là logiquement le prix du délitement progressif de son tissu industriel, en péchant régulièrement du côté des productions haut de gamme qui permettent de faire la différence avec les pays où le coût du travail est bien plus faible.