La France va livrer « du matériel militaire » à l’Arménie

La France a « donné son accord » pour la livraison de matériel militaire à l’Arménie, qui souhaite se protéger de son voisin azerbaïdjanais, a annoncé la cheffe de la diplomatie française, Catherine Colonna, en visite à Erevan.

La ministre n’a pas précisé de quels équipements il s’agit mais a assuré que Paris agirait « dans ce domaine avec esprit de responsabilité de part et d’autre et sans aucun esprit d’escalade ».

Elle a souligné que l’Azerbaïdjan, fort de ses revenus pétroliers et du soutien turc, n’avait « eu de cesse de s’armer pour entreprendre des actions ».

Bakou a remporté en septembre une victoire éclair sur les séparatistes arméniens du Haut-Karabakh, qu’Erevan a refusé d’aider par crainte d’une nouvelle guerre avec son voisin, rappelle le site HuffPost.

L’Arménie, victorieuse d’une première guerre dans les années 1990 à la dislocation de l’URSS, avait été défaite à l’automne 2020 dans un deuxième conflit avec l’Azerbaïdjan.

L’Arménie, alliée traditionnelle de la Russie, s’arme habituellement à Moscou et les troupes russes disposent d’une base militaire sur place, ainsi que d’un contingent de la paix au Haut-Karabakh.

- Publicité-