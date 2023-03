La franchise, secteur pourvoyeur d’emplois, selon l’édition 2022 du Baromètre de la Franchise en Tunisie

La franchise est perçue comme un secteur pourvoyeur d’emplois par 87,5% des sondés, selon une enquête réalisée par le Cabinet d’expertise en franchise, Wefranchiz, dans le cadre de l’édition 2022 du Baromètre de la Franchise en Tunisie, présentée, vendredi, à Tunis, à l’occasion de la tenue de la première édition du salon « Tunisia Franchise Show ».

L’enquête réalisée en septembre 2022, sur le Grand Tunis, sur un échantillon représentatif de la population cible âgée de 25 à 55 ans (510 individus), a aussi montré que 72,9% des sondés ont confiance en la capacité des marques tunisiennes de se développer en franchise. 54,8% d’entre eux pensent que les marques nationales sont capables de se développer aussi bien sur le marché local qu’à l’étranger.

Les participants à ce sondage pensent, par ailleurs, que les secteurs qui ont le plus grand potentiel pour la franchise sont la restauration (82,7%), l’hôtellerie (76,3%), les services (59,6%) et la santé (55,5%).

Le PDG du Centre de promotion des exportations (CEPEX), Mourad Ben Hassine a indiqué qu’il n’y a pas d’obstacles techniques ou administratifs à la volonté des entreprises tunisiennes de se développer en franchise dans les régions, indiquant que ces entreprises bénéficient d’incitations pour développer leurs enseignes sur le marché local, en tant que premier pas avant l’internationalisation.

Ben Hassine a également, souligné la nécessité d’accompagner les entreprises tunisiennes désireuses d’internationaliser leurs enseignes, étant donné la complexité des procédures techniques et normatives sur les marchés internationaux, indiquant l’existence d’agences privées spécialisées dans l’accompagnement des entreprises en matière de franchise.

Pour sa part, la Fondatrice de « WeFranchiz » et experte internationale en développement des réseaux de franchise, Rym Bedoui a estimé que les entreprises intéressées par la franchise doivent élaborer des études stratégiques pour avoir une idée sur les spécificités et les besoins des marchés ciblés.

Elle a indiqué que la législation relative à la franchise en vigueur en Tunisie encourage les entreprises nationales à développer leurs produits et services dans le cadre de contrats de franchise.

La Tunisie compte aujourd’hui, entre 200 et 250 réseaux de franchise dont plus des deux tiers sont d’origine tunisienne, a-t-elle rappelé, affirmant que le mode de développement en franchise connaîtra une tendance haussière dans les années à venir.

Plus de 40 exposants représentant plusieurs sous-secteurs de la franchise tels que l’éducation, l’automobile, les services aux entreprises, la restauration, l’esthétique, le textile et habillement et les finances participent à la première édition du salon de la franchise en Tunisie » Tunisia Franchise Show » qui se tient, à Tunis, les 3 et 4 mars 2023.

