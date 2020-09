La FTF dévoile le nouveau trophée du championnat

La fédération tunisienne de football a dévoilé mardi, dans une vidéo publiée sur sa page officielle facebook, le nouveau trophée qui sera décerné jeudi au champion de Tunisie, l’Espérance de Tunis, à l’occasion du match qui l’opposera à l’ES Metlaoui, pour le compte de la 25e et avant-dernière journée de la Ligue 1.

Ce nouveau trophée en bronze plaqué or, qui symbolise un aigle se dressant sur un ballon, pèse 17 kg et mesure 50 cm de long et 58 cm de large.

Le dernier trophée est devenu propriété du club club sang et or, sacré champion de Tunisie lors des trois dernières saison.