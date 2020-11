La FTF fixe le programme du mini-championnat et de la 1ère journée de la Ligue 1

La fédération tunisienne de football (FTF) a programmé le mini-championnat pour l’accession à la Ligue 1 pour les 6, 9 et 13 décembre prochain, tandis que la date de la première journée de la Ligue 1 a été fixée préalablement pour les 5, 6 et 10 décembre.

Concernant le mini-championnat qui servira à désigner l’équipe qui accèdera à la Ligue 1 cette saison, le programme se déroulera sur trois journées, mais il reste modifiable suivant la situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus.

Quant au coup d’envoi du championnat de la Ligue 1, la FTF a prévu une première journée qui se jouera en trois jours (5, 6 et 10 décembre) mais ce programme pourrait être modifié selon les orientations générales de l’Etat et sur décision du ministère de la santé.

Programme du mini-championnat :

Dimanche 6 décembre :

14h00 : EGS Gafsa – O.Sidi Bouzid

14h00: CS Hammam-lif – JS Kairouan

Mercredi 9 décembre :

14h00 : O.Sidi Bouzid – CS Hammam-lif

14h00 : JS Kairouan – EGS Gafsa

Dimanche 13 décembre :

14h00 : EGS Gafsa – CS Hammam-lif

14h00 : JS Kairouan – O.Sidi Bouzid

Programme de la première journée :

Samedi 5 décembre :

Au Bardo (13h00) : Stade Tunisien – O.Béja

Lieu à désigner (14h00): CA Bizertin – Etoile du Sahel

Dimanche 6 décembre :

A Radès (14h00) : Espérance de Tunis – AS Soliman

Lieu à désigner (14h00) : AS Rejiche – US Tataouine

A Metlaoui (14h00) : ES Metlaoui – US Ben Guerdane

Jeudi 10 décembre :

A Sfax (14h00): CS Sfaxien – US Monastir

Le match opposant le Club Africain et le vainqueur du mini-championnat sera désigné ultérieurement.

- Publicité-