La FTF se mobilise pour distribuer des masques de protection

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, la Fédération Tunisienne de Football va distribuer des masques de protection de haute qualité pour ses salariés et l’ensemble des membres des ligues régionales et nationales qui lui sont affiliées, annonce la FTF.

“Ces masques, au design unique et conformes aux normes stipulées dans le cahier des charges émis par le ministère de la Santé, seront également mis gratuitement à la disposition des autres Fédérations nationales, clubs sportifs et des institutions publiques ” ajoute la même source.

Le président de la FTF Wadii Jari, rappelle-t-on, avait chargé vendredi dernier la présidente de la commission médicale, Saida Ayachi, d’examiner la possibilité de confectionner des masques adaptés aux joueurs afin qu’ils puissent effectuer les entraînements et disputer les matches officiels sans que cela n’affecte leur rendement et n’ait d’impact sur leur système respiratoire et leurs performances physiques.