La FTF voudrait une reprise du championnat, sous masques pour les joueurs

La Fédération Tunisienne de Football a publié jeudi un communiqué au sujet de la reprise des championnats professionnels de Ligue 1 et Ligue 2. Elle y a a précisé que la saison 2019-2020 sera terminée et ne sera pas arrêtée avant son terme, et qu’une reprise de la compétition pourrait se faire au cours du mois de mai, c’est-à-dire après le mois de ramadan 2020, mais après l’autorisation des autorités compétentes en Tunisie. Jeudi aussi, la FTF a annoncé qu’elle a confié à Dr Saïda Ayachi, présidente de la commission médicale d’étudier la possibilité de fabriquer des masques adaptés aux joueurs, afin de leur permettre de disputer les matchs sans répercussion sur leurs conditions physiques. Que ne proposerait Wadi Al Jeri, pour que l’argent du Foot coule de nouveau, même sous risque de mort !