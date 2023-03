La FTUSA appelle à l’actualisation de la valeur des actifs assurés

La Fédération Tunisienne des Sociétés d’Assurances (FTUSA) a souligné mardi, dans un communiqué, l’impératif d’actualiser la valeur des actifs assurés auprès des sociétés d’assurance. Et de préciser que » si les capitaux déclarés, et assurés comme tels, sont inférieurs à leur valeur réelle, la loi stipule qu’une règle proportionnelle sera appliquée « . Partant, » l’assuré obtiendra une indemnité réduite, et proportionnelle à la valeur déclarée, par rapport à la valeur réelle de l’actif, estimée le jour du sinistre par l’expert « . Dans ce cadre, elle a cité comme exemple, » un immeuble assuré à 5 millions de dinars (MD), alors que sa valeur réelle s’élève à 10 MD. Si un sinistre partiel survient avec 2 MD de dommages, ceci entraînera une perte de 1 MD, pour l’assuré « . La Fédération a exhorté, ainsi, tous les assurés à contacter leurs sociétés d’assurance afin d’actualiser la valeur de leurs actifs.

