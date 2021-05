La fusée chinoise incontrôlable a traversé le ciel de la Tunisie

L’Association Tunisienne de l’Espace a annoncé sur sa page ce 05 mai 2021, que la fusée chinoise incontrôlable a traversé la Tunisie et qu’elle se dirige vers l’ile de Sicile.

Ajoutant que ladite fusée a traversé à nouveau la Tunisie à 6H25 du matin (heure locale).

Le président de l’Association , Ahmed Fadhel a déclaré sur les ondes Mosaique FM que la fusée pèse 22 tonnes et fait 30 mètres de long. La fusée survolera une troisième fois la Tunisie et plus précisément le Sahara de Tataouine vers minuit.