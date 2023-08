La Gambie rapatrie un 2ème groupe de ses ressortissants de Tunisie

La Gambie a rapatrié 40 de ses ressortissants de Tunisie dans la nuit, un jour après avoir ramené un autre groupe de Libye, a indiqué à l’AFP une porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Le groupe, qui est rentré volontairement en Gambie, a quitté la Tunisie jeudi soir et est arrivé dans la capitale Banjul vers 02h00, a-telle ajouté. Le vol avait été organisé par le gouvernement en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) de l’ONU.

La Gambie a déclaré début juillet avoir rapatrié près de 300 migrants entre le 21 juin et le 4 juillet, dont plus de la moitié étaient bloqués en Libye. Le reste avait été intercepté sur des bateaux dans les eaux sénégalaises, mauritaniennes et marocaines.