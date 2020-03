La Garde nationale annonce une application plus stricte de la loi contre les contrevenants

Le manque de conscience quant au danger de la pandémie du Coronavirus, est la cause principale derrière le non respect par certains citoyens du confinement sanitaire général, décrété par le Conseil de sécurité national afin de contenir la propagation du virus, a déclaré, vendredi, le porte-parole officiel de la Garde nationale, Houssem Jebabli.

Dans une déclaration à la TAP, Jebabli a indiqué que ce comportement entrave les efforts déployés par les autorités pour affronter la maladie. Un grand nombre de citoyens ont fait montre d’insouciance par rapport au décret du couvre-feu et au confinement général, a-t-il poursuivi, ce qui a conduit, selon lui, au durcissement des mesures dissuasives et à une application plus stricte de la loi contre les contrevenants”.