La Garde nationale met en service un drone commercial chinois

La Garde nationale tunisienne utilise désormais le drone commercial de reconnaissance V330 Pro VTOL de fabrication chinoise pour surveiller les frontières nationales, rapporte le site Military Africa.

La Garde nationale tunisienne, avec la Police nationale tunisienne, est la première ligne de défense contre les menaces à la sécurité intérieure, et pour intercepter les contrebandiers ou sauver les migrants à travers la mer Méditerranée.

Le drone V330 Pro VTOL est un système sans pilote disponible dans le commerce qui peut être acheté sur le site de commerce électronique chinois Alibaba. Le drone V330 Pro est fabriqué par Hubei Smart Seem Technology Co (SMD) et se vend 23 438,00 dollars sur le site chinois, précise la même source.