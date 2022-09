La GIZ lance la 3ème cohorte de son  programme dédié aux start-ups dans le tourisme durable

La Coopération allemande en Tunisie (GIZ) a lancé samedi, un appel à candidature pour la 3ème cohorte de son programme d’accélération « Specificity sustainable tourism edition» dédié aux start-ups innovantes opérant dans le domaine du tourisme durable Dans un communiqué , la GIZ a appelé les startups voulant bénéficier de ce programme de postuler avant le 10 septembre 2022, sur le lien : httpss://buff.ly/3KCtoIv

Cet appel à candidature s’inscrit dans le cadre de « Grow Together, volet accélération » qui est une initiative soutenue par le projet « Promotion du Tourisme Durable », une action conjointe de l’Union européenne dans le cadre du programme « Tounes Wijhetouna » et du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), mise en œuvre par la GIZ Tunisie en partenariat avec le ministère du Tourisme et de l’artisanat.