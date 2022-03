La GIZ Tunisie signe un partenariat de développement en faveur de l’inclusion financière des femmes tunisiennes

La Coopération allemande, à travers la Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, s’associe à une institution de microfinance en Tunisie en faveur d’un partenariat de développement avec le secteur privé.

Ce partenariat consiste en une analyse approfondie des segments « Femmes » sur le marché tunisien et parmi la clientèle de cette institution de microcrédit qui compte aujourd’hui 5 000 femmes entrepreneures et agricultrices. Cette analyse visera à mieux comprendre les besoins des femmes et les barrières auxquelles elles peuvent être confrontées pour accéder aux services financiers ou pour développer leurs entreprises. Le but est ainsi de pouvoir adapter les propositions de valeur, l’accompagnement et la communication destinés à celles-ci.

Ce partenariat est cofinancé de la GIZ en Tunisie pour un montant total de 500 000 DT, va tenter de répondre avec une approche sur-mesure aux problématiques liées aux inégalités de genre dans les secteurs agricoles et de l’entreprenariat en Tunisie. Il confirme la volonté de contribuer à la financiarisation et à l’indépendance économique des femmes tunisiennes en leur dédiant cette fois-ci exclusivement le programme.