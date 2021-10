La GIZ va accompagner 30 entreprises pour améliorer l’emballage de leurs produits

L’Agence allemande de coopération internationale pour le développement (GIZ) prévoit d’aider 30 entreprises industrielles tunisiennes à améliorer l’identité visuelle et l’emballage de leur produits. Elle a lancé, à cet effet, un appel à candidature, lundi, pour assurer un programme d’accompagnement au profit de ces entreprises, et ce dans le cadre du projet « Innovation, Développement Economique régional et Emploi (IDEE) ». Les sociétés intéressées par cette offre sont invitées à déposer leurs candidatures avant le 8 octobre 2021 à 12H00.

- Publicité-

L’industrie de l’emballage en Tunisie compte environ 400 entreprises et assure près de 25 000 emplois. Elle est créatrice de valeur ajoutée, en particulier pour les produits exportés, tels que l’huile d’olive et les dattes et d’autres produits agro-alimentaires. La croissance annuelle du secteur est estimée à 10% et sa contribution au PIB et d’environ 4%, selon des données du Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement (PACKTEC).

Plus de la moitié des services (66%) d’emballage sont destinés au secteur de l’agroalimentaire en Tunisie, lequel compte environ 1060 entreprises, dont 201 sociétés totalement exportatrices.