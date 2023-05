La Grèce aux urnes, Kyriakos Mitsotakis promet « un pays plus fort »

Les Grecs ont commencé à voter dimanche pour des législatives dont l’issue pourrait déboucher sur une période d’incertitude en dépit de la promesse du Premier ministre sortant de rendre le « pays plus fort » en cas de victoire.

A la sortie de son bureau de vote, à Athènes, Kyriakos Mitsotakis, le dirigeant de la droite Nouvelle-Démocratie (ND), qui brigue un deuxième mandat de quatre ans, a assuré vouloir faire de la Grèce « un pays plus fort avec un rôle important en Europe ».

« Nous votons pour notre avenir, pour plus d’emplois et de meilleurs emplois, pour un système de santé plus efficace », a-t-il aussi souligné, accompagné de deux de ses trois enfants adultes.

Dans son bureau de vote d’un quartier populaire de la capitale, son principal adversaire et prédécesseur au poste de Premier ministre, Alexis Tsipras a vu dans ce scrutin « un jour d’espoir » pour « tourner la page de quatre années difficiles » avec un gouvernement « arrogant et qui ne s’intéresse pas aux plus nombreux ».

le dirigeant de Syriza, qui incarna en 2015 les espoirs de la gauche radicale en Europe, veut reprendre les rênes du pays après un premier mandat de 2015 à 2019 marqué par un bras de fer avec l’Union européenne puis la capitulation lors de houleuses négociations pour sauver la Grèce du marasme financier.

Des sondages effectués à la sortie des urnes seront publiés à la fermeture des bureaux de vote à 19H00 locales (16H00 GMT).

A la mi-journée, 31,5% des électeurs avaient glissé leur bulletin dans l’urne, selon des chiffres du ministère de l’Intérieur à partir de 16.520 bureaux de vote, alors que des analystes redoutent une forte abstention après un record de 42% en 2019.

Depuis des mois, les enquêtes d’opinion accordent une avance confortable au camp Mitsotakis, entre cinq et sept points.