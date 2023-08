La Grèce frappée par « le plus grand incendie jamais enregistré dans l’UE »

La Grèce lutte depuis onze jours contre un feu dévastateur dans le département frontalier d’Evros (nord-est) qualifié par la Commission européenne de « plus grand incendie jamais enregistré dans l’UE » ayant tué 20 personnes et provoqué « un désastre écologique » et économique.

Déclaré le 19 août et ayant déjà brûlé plus de 81.000 hectares dont une grande partie du parc national de Dadia à Evros, selon l’observatoire européen Copernicus (EMS), ce feu est « le plus grand jamais enregistré dans l’UE », a indiqué mardi à Bruxelles Balazs Ujvari, un porte-parole de la Commission européenne.

Il s’agit du plus gros incendie de forêt d’un seul tenant depuis 2008, selon l’EMS. Mais dans le passé, des épisodes marqués par de multiples foyers concomitants dans une même zone ont été encore plus dévastateurs, comme au Portugal où 286.000 hectares étaient partis en fumée du 13 au 17 octobre 2017.

Mardi, l’incendie continue de brûler la forêt de Dadia, située dans le centre de l’Evros dans la région de Thrace, protégée par le réseau européen de Natura 2000 qui est mondialement connu comme un lieu d’habitat ou d’hibernation pour les rapaces.

Selon les pompiers, trois foyers restent problématiques et la Protection civile a recommandé mardi soir l’évacuation du village de Kotronia proche de Dadia. La semaine dernière, de nombreux villages de l’Evros menacés par les flammes avaient été évacués.

Au total, 475 pompiers avec 100 véhicules, 6 avions et 4 hélicoptères sont mobilisés mardi à Evros et le département proche de Rhodope touché également par les flammes.