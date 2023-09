La grève de carburant reportée aux 19 et 20 octobre 2023

Le ministre des Affaires Sociales, Malek Ezzahi, a présidé, ce jeudi 28 septembre 2023, au siège de son département, une séance consacrée à l’examen de la grève de carburant.

La réunion s’est déroulée en présence du sous-secrétaire général du Syndicat,Tahar Barbari, du représentant de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, Sami Selini, du Secrétaire général de la Fédération générale du pétrole et de la chimie, et des représentants des chambres du syndicat pour le transport du pétrole et des matières dangereuses.

Après discussion, il a été convenu de reporter la grève aux 19 et 20 octobre 2023.