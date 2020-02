La grève des agents municipaux annulée

La fédération générale des municipalités relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a décidé d’annuler la grève prévue les 26 et 27 février en cours dans l’ensemble du pays après l’aboutissement à un accord lors de la séance de réconciliation tenue lundi au siège du ministère des affaires sociales avec les représentants des ministères des affaires locales et de l’environnement, des finances et de la fonction publique.

Selon le texte du procès d’accord publié sur la page officielle de l’UGTT sur Facebook, il a été convenu d’augmenter la prime de nuit à 7dinars la nuit et de publier le décret d’application dans les trois mois qui suivent outre l’augmentation de la prime d’ordures de 30 dinars à 75 dinars et la publication du décret gouvernemental y afférent avant la fin du mois de mai prochain.

Il a été aussi convenu d’augmenter la prime des frais spécifiques pour l’ensemble des agents municipaux de 20 dinars à partir du mois de septembre 2020, de 30 dinars à partir de janvier 2021 et de 50 dinars à partir de janvier 2022 outre la publication du statut spécifique au corps administratif des municipalités à l’instar du corps administratif des conseils régionaux.

A noter que la fédération générale des municipalités avait décrété une grève à partir du mercredi 26 février à minuit jusqu’au 27 février 2020 à minuit appelant à boycotter toutes les activités dans tous les services municipaux dans l’ensemble du pays à l’exception du service des cimetières.