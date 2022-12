La grève des stations-service annulée

La grève prévue les 29 et 30 décembre 2022, dans les stations-service, a été annulée à la suite d’une séance de conciliation tenue ce lundi au siège de l’inspection générale du travail entre La Fédération générale de pétrole et des produits chimiques et la Chambre nationale des fournisseurs de carburant.

Cette séance a permis de trouver un accord concernant les dernières revendications liées à la marge bénéficiaire et l’engagement de la Chambre Nationale des Propriétaires de Stations-service à signer l’avenant relatif à l’augmentation des salaires au titre des années 2022, 2023 et 2024, selon le procès-verbal de la réunion de la commission centrale pour la réconciliation.