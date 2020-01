La grippe saisonnière dans nos murs. Le ministère de la Santé insiste sur la prévention

Le ministère de la Santé a réaffirmé, mardi, l’importance de suivre toutes les recommandations nécessaires pour prévenir la grippe saisonnière.

Il souligne, dans un communiqué, que la grippe saisonnière a commencé à se propager depuis la fin du mois de novembre dernier indiquant que la prévention reste le meilleur moyen pour se protéger contre cette maladie.

Dans ce contexte, le ministère appelle les citoyens à éviter le contact direct avec les personnes malades et recommande de se laver les mains à l’eau et au savon plusieurs fois par jour et de se couvrir la bouche en cas de toux ou éternuement.

Il est aussi recommandé d’aérer les maisons en permanence pendant au moins une demi-heure et de consulter le médecin en cas de difficulté respiratoire ou fièvre même après l’utilisation d’un médicament.

Le ministère rappelle que les personnes à risque notamment celles souffrant de maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes âgées et les enfants peuvent se faire vacciner jusqu’à la fin du mois de janvier 2020.

S’agissant des enfants, notamment les nourrissons, le ministère a souligné la nécessité de les tenir loin des personnes malades pour éviter la contagion.

Par ailleurs, le ministère de la Santé recommande de prendre toutes les précautions nécessaires lors de l’utilisation des moyens de chauffage traditionnels qui peuvent entrainer une asphyxie par dioxyde de carbone (CO2), “un gaz dangereux qui n’a ni couleur ni odeur”.

La personne asphyxiée doit être placée dans un espace ouvert en attendant l’arrivée des secours, indique la même source qui souligne la nécessité d’appeler la protection civile ou un médecin en cas d’apparition d’un des symptômes suivants : migraine, vomissement ou sensation de relâchement. Ces symptômes peuvent s’aggraver et l’asphyxie peut mener à une mort rapide.

Le ministère recommande d’entretenir les équipements de chauffage et d’aérer les chambres.