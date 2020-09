La « guerre du Lampuki » fait rage entre Malte et les pêcheurs tunisiens

Des bateaux de pêche tunisiens ont été repérés dans les eaux territoriales maltaises malgré le fait que le gouvernement ait déclaré que les forces armées de Malte (AFM) surveilleraient la situation et appliqueraient la loi depuis des semaines.

C’est ce qu’a souligné l’ancien candidat nationaliste au Parlement européen, Peter Aguis, dans un message sur Facebook où il a exprimé sa déception à l’égard du ministre de la Pêche Anton Refalo qui, il y a un peu plus de trois semaines, a déclaré que les AFM surveilleraient les eaux maltaises pour signaler tout acte de braconnage ou de pillage de la part des pêcheurs tunisiens, rapporte le quotidien maltais « Malta Independent ».

Cette situation a été signalée à plusieurs reprises au cours des années où la saison des lampuki ( Lambouka en dialecte tunisien) a commencé, ce qui explique les mesures prises.

Cependant, il semble que ce qui a été dit aurait pu être « juste une scène pour la télévision », a souligné Aguis dans son post avec une photo de bateau de pêche tunisien repéré dans les eaux maltaises que des pêcheurs maltais ont capturé cette semaine.

Aguis s’est interrogé sur ce que font les autorités dans cette situation tout en soulignant qu’à deux reprises, les pêcheurs maltais ont appelé à l’aide les unités des AFM qui, à leur tour, leur ont dit « nous ne pouvons pas venir maintenant, faites un rapport quand vous débarquez ».

« En conclusion, ce qui a promis par le gouvernement sur cette situation ne l’a été fait pour la télévision. Nous ne réglerions rien en faisant simplement un reportage », peut-on lire dans le post.

« Je comprends et je sais que l’armée maltaise a de nombreux engagements. J’appelle cependant le gouvernement à veiller à tenir sa parole envers les pêcheurs, et j’insiste sur le fait qu’il est fondamental de faire passer un message de dissuasion à tous ceux qui tentent de nous voler, car nous sommes en début de saison » », a-t-il affirmé.