La guerre en Ukraine confirme l’émancipation de pays du Golfe vis-à-vis de Washington

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a mis en lumière des divisions autrefois impensables entre Washington et ses principaux alliés du Golfe, l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, géants pétroliers de plus en plus indépendants sur la scène internationale.

Les deux pays membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), qui soutiennent Washington depuis des décennies, se sont abstenus d’appuyer l’administration du président Joe Biden dans ses efforts pour étrangler Moscou, de l’énergie à la diplomatie.

« Les Emirats (ne devraient) plus être vus comme une marionnette des Etats-Unis », déclarait à CNN le 3 mars Abdulkhaleq Abdullah, professeur de sciences politiques dans le pays.

« Nous devons agir selon nos (…) priorités », ajoutait-il, tout en soulignant les « très bonnes relations avec l’Amérique ».

Pour les analystes, cette nouvelle position des pays du Golfe, qui survient après de nombreux différends ces dernières années –dont le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi par un commando saoudien à Istanbul en 2018–, est un tournant dans les relations avec Washington, longtemps « protecteur » de ces Etats, face à l’Iran notamment.

« C’est certainement une phase importante dans les relations entre le Golfe et les Etats-Unis », a déclaré à l’AFP Anne Gadel, contributrice régulière pour l’Institut Montaigne sur les pays du Golfe.

Selon elle, les pays du Golfe « sont conscients qu’ils doivent se préparer à un Moyen-Orient différent, et que l’équilibre des pouvoirs est en train de changer en général » au niveau mondial.

Les Emirats, qui assurent actuellement la présidence du Conseil de sécurité des Nations unies, ont refusé de voter en février en faveur d’un projet de résolution américano-albanais condamnant l’invasion de l’Ukraine.