La guerre en Ukraine fait bondir l’inflation aux États-Unis

L’inflation a continué son ascension en février aux États-Unis, et est désormais au plus haut depuis 40 ans, la flambée du prix de l’essence à cause de la guerre en Ukraine s’ajoutant aux problèmes persistants d’approvisionnement, un casse-tête supplémentaire pour la Maison Blanche.

L’inflation s’est élevée en février à 7,9% sur un an, selon l’indice des prix à la consommation (CPI) publié jeudi par le département du Travail. Il s’agit de la plus forte hausse des prix annuelle depuis janvier 1982.

Joe Biden a mis en avant l’impact des conséquences de la guerre en Ukraine, soulignant que « les familles (américaines) commencent à ressentir les effets de la hausse des prix de Poutine ».

« L’augmentation des prix du gaz et de l’énergie a largement contribué à l’inflation ce mois-ci, les marchés ayant réagi aux actions agressives de Poutine », a déclaré le président américain dans un communiqué.

En effet, l’inflation s’est également accélérée au cours du février, les prix augmentant de 0,8% contre 0,6% le mois précédent. Et près d’un tiers de cette hausse est due au bond des prix de l’essence , qui grimpent de 6,6% par rapport à janvier.

Les États-Unis sont le premier producteur de pétrole, devant la Russie : « même si nous ne leur en achetons pas beaucoup, les prix du pétrole sont fixés en fonction de l’offre et de la demande mondiales », rappelle Diane Swonk, cheffe économiste pour Grant Thornton.

Et les prix de l’essence devraient continuer à grimper en mars, avec un prix du baril proche de son record de 2008.

Joe Biden a annoncé mardi un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz russes, et la ministre américaine de l’Énergie, Jennifer Granholm, a demandé mercredi aux compagnies pétrolières du pays de produire davantage de pétrole pour soulager le marché, et donc les prix.