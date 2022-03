La guerre en Ukraine fait s’envoler les prix en Allemagne à 7,3%

Du jamais-vu depuis plus de 40 ans: l’inflation en Allemagne a bondi de 7,3% en mars, alimentée par la guerre en Ukraine qui fait flamber les prix de l’énergie et des denrées alimentaires, compliquant la tâche du gouvernement et de la Banque centrale européenne (BCE).

Pour trouver une hausse aussi élevée en rythme annuel, il faut remonter à novembre 1981, en Allemagne de l’Ouest. Le chiffre annoncé mercredi par l’institut national des statistiques est un record depuis la Réunification du pays en 1990.

Sur un mois, l’inflation grimpe de 2,5%, a encore détaillé Destatis.

L’indice des prix harmonisé, qui sert de référence au niveau européen, atteint quant à lui 7,6% pulvérisant l’objectif de 2% à moyen terme de la BCE.

La cause de cette envolée historique réside, selon Destatis, dans « l’attaque de la Russie en Ukraine » qui a douché les espoirs de voir les prix s’assagir après les hausses des derniers mois provoquées par les tensions persistantes sur les chaînes d’approvisionnement.