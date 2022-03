La guerre en Ukraine: La tension en légère baisse entre Moscou et Kiev

La tension semble baisser légèrement sur le terrain de la guerre en Ukraine où les autorités de part et d’autre se sont entendues mercredi sur des cessez-le-feu pour permettre la mise en place de plusieurs couloirs humanitaires autour de zones durement frappées par les combats ces derniers jours, qui ont obligé les civils à rester parfois des jours cachés dans des caves.

- Publicité-

« Certains progrès ont été réalisés » dans les négociations destinées à « mettre fin dès que possible à l’effusion de sang insensée et à la résistance des forces armées ukrainiennes », a ainsi déclaré la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova. Elle a aussi assuré que la Russie ne cherchait pas à « renverser le gouvernement » ukrainien, contrairement à ce qu’ont affirmé des responsables russes depuis deux semaines.

Des couloirs ont notamment été définis entre Russes et Ukrainiens pour évacuer dans la journée les civils depuis Energodar vers Zaporojie (sud), de Izioum à Lozova (est) et de Soumy à Poltava (nord-est), où un corridor avait déjà permis l’évacuation de milliers de civils mardi. Plusieurs couloirs sont également prévus pour évacuer, vers Kiev, les civils depuis plusieurs villes situées à l’ouest de la capitale, dont Boutcha, Irpin et Gostomel.

Selon Zelensky, un peu plus de 5.000 personnes ont déjà pu être évacuées de Soumy mardi et 18.000 aux alentours de Kiev.

Le nombre de réfugiés qui ont fui l’Ukraine depuis l’invasion par l’armée russe le 24 février augmente de jour en jour, et est désormais estimé entre « 2,1 et 2,2 millions de personnes », a déclaré mercredi le Haut commissaire aux réfugiés Filippo Grandi lors d’une conférence de presse à Stockholm.

Mardi soir, plusieurs villes ont encore été la cible d’attaques russes. A Severodonetsk, dans l’est du pays, 10 personnes sont mortes dans des bombardements sur des habitations, selon le responsable de la région administrative de Lougansk. Et dans la région de Jytomyr, à l’ouest de Kiev, neuf personnes sont mortes dans des frappes aériennes.