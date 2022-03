La guerre entre dans Kiev, l’UE dénonce un « crime de guerre majeur » à Marioupol

Un centre commercial de la capitale ukrainienne Kiev a été ravagé par un bombardement meurtrier russe, Moscou affirmant avoir ciblé une cache d’armes, tandis que l’Union européenne a qualifié lundi la dévastation de la ville assiégée de Marioupol de « crime de guerre majeur ».

A Washington, le président Joe Biden a, lui, dit craindre d’éventuelles cyberattaques russes en réponse aux sanctions occidentales.

Au 26e jour de l’invasion de l’Ukraine décidée par le président russe Vladimir Poutine, les bombardements se sont poursuivis sur nombre de villes: Kiev, Kharkiv, Marioupol, Odessa, Mykolaïv…

A Kiev, un nouveau couvre-feu est entré en vigueur lundi à 20H00 (18H00 GMT) jusqu’à mercredi 07H00.

Depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine, le 24 février, « 65 habitants pacifiques de Kiev, dont quatre enfants, sont morts » et environ 300 personnes, dont 16 enfants, ont été blessées dans « les bombardements des militaires russes », a déclaré lundi le maire de la capitale.

Tard dimanche soir, une puissante frappe russe, vraisemblablement un missile, a détruit l’immense centre commercial « Retroville », dans le nord-ouest de Kiev, secouant toute la ville.

Selon Moscou, le centre commercial « inopérant » servait de dépôt d’armements. « Une batterie de lance-roquettes multiples et une base de stockage de leurs munitions a été détruite avec des armes de précision à longue portée », a déclaré le ministère russe de la Défense.

Pour le chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell, « ce qui se passe à Marioupol est un crime de guerre majeur ». « Les bombardements indiscriminés dévastent la ville et tuent tout le monde », a-t-il dénoncé.

Lundi, Biden et les dirigeants français Emmanuel Macron, britannique Boris Johnson, allemand Olaf Scholtz et italien Mario Draghi se sont entretenus par vidéoconférence notamment de la « situation humanitaire critique à Marioupol, et l’urgence d’obtenir un accès sans entrave de l’aide humanitaire », a indiqué la présidence française.