La guerre entre Israël et le Hamas va replonger l’économie libanaise en récession, selon la Banque Mondiale

La guerre entre Israël et le Hamas devrait replonger l’économie libanaise en récession, malgré des prévisions optimistes portées par le tourisme et les envois de fonds de la diaspora de ce pays en crise, a indiqué la Banque mondiale. « Avant octobre 2023, la croissance économique devait — pour la première fois depuis 2018 – légèrement augmenter en 2023 (+0,2 %) », a-t-elle précisé dans un rapport publié jeudi. Mais « le conflit actuel et ses retombées au Liban devraient rapidement inverser la faible croissance prévue pour 2023, l’économie retombant en récession », poursuit le rapport.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre, la frontière libano-israélienne est le théâtre d’échanges de tirs réguliers, principalement entre l’armée israélienne et le Hezbollah, allié du Hamas. Plus de 50% des réservations de voyage au Liban ont été annulées pour les vacances d’hiver, écrit la Banque mondiale, pointant que « la dépendance du Liban à l’égard du tourisme et des entrées de fonds des travailleurs à l’étranger n’est ni une stratégie économique viable ni un plan de résolution de la crise économique ».

- Publicité-