La guerre Israël/Hamas entre dans son 4ème mois

La guerre entre Israël et le Hamas palestinien est entrée dimanche dans son 4e mois sans aucun signe de répit, l’armée de l’air israélienne menant de nouvelles frappes meurtrières à Gaza et le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken cherchant à éviter un embrasement régional.

L’armée israélienne a mené plusieurs frappes aériennes tout au long de la nuit, dont au moins six à Rafah, proche de la frontière égyptienne, a constaté un correspondant de l’AFP. Selon le ministre de la Santé du Hamas à Gaza, au moins 64 personnes ont été tuées dans ces frappes nocturnes.

Tôt dimanche, des témoins ont fait état de frappes à Khan Younès, principale ville du sud de Gaza et nouvel épicentre des combats entre les soldats et le Hamas.

Cette journée a été également marquée par l’assassinat de deux journalistes palestiniens, Moustafa Thuraya, un vidéaste pigiste collaborant avec l’AFP, et Hamza Waël Dahdouh, journaliste de la chaîne Al-Jazeera, dans une frappe israélienne.

Dans un communiqué, la chaîne qatarie a condamné « le ciblage et l’assassinat » des journalistes à Gaza.

Et en Cisjordanie occupée, un raid des forces israéliennes a coûté la vie à huit Palestiniens à Jénine, selon l’Autorité palestinienne, et deux Israéliens, une policière et un civil, ont également perdu la vie.

Dans ce contexte, Antony Blinken, dont le pays est le premier soutien politique et militaire d’Israël, s’est entretenu avec le roi Abdallah II de Jordanie à Amman, au début d’une nouvelle tournée dans des pays arabes et en Israël.

Selon un communiqué du Palais royal, le souverain hachémite a appelé les Etats-Unis à faire pression sur Israël pour obtenir un « cessez-le-feu immédiat » à Gaza et mis en garde contre les répercussions catastrophiques d’une poursuite des hostilités.

Il a également martelé « le rejet total par la Jordanie du déplacement forcé des Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza », après que plusieurs ministres israéliens ont préconisé un retour de colons juifs à Gaza.

De son côté, Anthony Blinken a une nouvelle fois rappelé l’opposition des Etats-Unis à un tel dessein, selon un communiqué du département d’Etat américain.

Lors d’une visite dans un centre du Programme alimentaire mondial en Jordanie, il a affirmé qu’il était « impératif de maximiser l’aide humanitaire à Gaza », que ce soit dans son acheminement que dans sa distribution aux déplacés.

