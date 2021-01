La HAICA adresse une mise en demeure à la chaîne de télévision  » Attessia « 

-La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) a affirmé mardi avoir adressé une mise en demeure au représentant juridique de la chaîne de télévision Attessia, pour des manquements constatés, lors de son émission « Dima Labes ».

La décision de l’Instance de régulation de l’audiovisuel fait référence à un épisode de l’émission, diffusé le 12 décembre dernier qui a comporté un publireportage au profit d’un individu (rappeur), ce qui va, selon le conseil de l’Instance, à l’encontre de la déontologie de la profession et de la mission principale de la chaine.

Dans un communiqué, la Haica a invité la chaîne de télévision à éviter d’instrumentaliser ses programmes et émissions à des fins de propagande quelque soit sa forme et à respecter les dispositions du décret-loi n°2011-116 et du cahier des charges relatif à l’octroi de la licence de création et d’exploitation d’une chaîne de télévision privée.