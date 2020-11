La HAICA adresse une mise en garde à la chaîne Attessia

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) a adressé une mise en garde à la chaîne de télévision privée Attessia pour la confusion constatée au niveau de l’utilisation de la ou des langues et au niveau des contenus médiatiques diffusés sur la chaîne.

La HAICA a appelé, lundi, dans un communiqué, à se conformer aux dispositions du cahier des charges et du contrat de licence concernant la bonne utilisation de la ou des langues et à éviter d’utiliser une langue hybride.

L’instance préconise de présenter les programmes en une seule langue, claire et précise, en arabe classique ou en dialecte tunisien respectable, soulignant la nécessité pour les présentateurs de traduire les termes étrangers utilisés par les invités.

