La HAICA dit non à une décision de justice contre la diffusion d’un épisode de l’émission « Quatre Vérités »

La Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) a vivement critiqué la décision du juge d’instruction du Tribunal de Première Instance de Tunis du 7 octobre 2022 interdisant un épisode de l’émission « Quatre vérités » diffusé sur la chaîne privée « Al-Hiwar Ettounsi ».

Motif invoqué : garantir et le bon déroulement des enquêtes et le secret de l’instruction.

Dans un communiqué publié, mardi, la HAICA a fait part de son rejet du recours excessif et injustifié au motif du secret des enquêtes pour s’en servir en guise d’outil pour museler la presse et limiter son rôle central dans la révélation de la vérité.

Elle a par ailleurs mis en garde contre le danger de voir certains juges recourir, par convenance et commodité, à la censure préalable et s’empresser à transformer cette mesure en un outil de censure et une menace sérieuse à l’exercice de la liberté de la presse et à l’indépendance des médias.

La HAICA a tenu à souligner que le devoir de veiller au respect du déroulement de l’enquête et de ne pas divulguer des données susceptibles d’affecter l’enquête en cours a recherche, de nuire à la vie privée des personnes ou de violer la présomption d’innocence, ne signifie nullement entraver le travail journalistique.

A ce titre, elle a exhorté le ministère de la Justice et les institutions judiciaires à mettre fin à ces abus et exactions et à assumer leur responsabilité pour assurer l’application de la loi, la protection des droits et libertés et le respect des principes de la liberté des médias et des prérogatives de régulation de l’instance.